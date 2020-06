Les gros titres...

Experiment 101 vous invites à regarder 9 minutes de séquence de jeu pour Biomutant. Vous pourrez ainsi avoir un avant-goût des personnages et des gigantesques ennemies qui se dresseront sur votre route. De plus, vous pourrez admirer les environnements et les armes qui seront disponible lors de votre aventure. Pour l’instant il n’y a pas de date de sortie pour Biomutant, les développeurs indiquent que quant ils seront satisfait avec le jeu, ils vont dévoiler une date de lancement. Biomutant est attendu sur PS4 et Xbox One.