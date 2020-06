La date de sortie de Project CARS 3 annoncée

Le 3e volet de la franchise de course Project CARS 3 sortira finalement le 28 août 2020 sur Xbox One, PS4 et PC. Il s'agit d'une version qui a profité de près de 3 ans de développement par Slightly Mad Studios qui a été absorbé par Codemasters pendant le processus de création. Un changement de direction a été opéré pour rendre le jeu plus rapide, plus nerveux et plus arcade avec cette fois des changements cosmétiques aux voitures. Encore cette fois, on nous promet une longue campagne solo. À suivre donc le 28 août.