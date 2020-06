The Last of Us 2 vient à peine de sortir en magasin que Sony fait place au prochain (et probablement dernier) gros jeu de la PS4: Ghost of Tsushima. Prévu pour le 17 juillet prochain, le nouveau titre de Sucker Punch Productions (Sly Racoon et Infamous) devrait plaire aux amoureux d'histoires d'aventures avec son monde ouvert prenant place au Japon féodal. En plus d'avoir accès au doublage japonais, on pourra également choisir entre un doublage entièrement anglais ou français! La courte bande-annonce disponible ci-dessous ne présente rien de nouveau, mais a le mérite d'être bien rythmée.