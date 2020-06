Après avoir connu un joli succès avec Bloodstained: Curse of the Moon, Inti Creates revient avec une suite qui sera disponible dès le 10 juillet prochain sur PC, PS4, Switch, et Xbox One. Proposé au prix attractif de 14.99$ CAD, Curse of the Moon 2 ramènera sur le devant de la scène Miriam, Alfred, et Gebel (en plus de proposer de nouveaux personnages jouables). À noter qu'il sera possible de jouer au jeu en coopération, et ce, devant la même télévision! Un plaisir rétro qui devrait plaire aux fans de Castlevania qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent.