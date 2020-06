Le 25 juin dernier était diffusée dans le cadre du Night City Wire, une vidéo présentant plusieurs nouvelles séquences en jeu du très attendu Cyberpunk 2077. Voici donc cette vidéo de 25 minutes entrecoupée de questions-réponses avec les développeurs Paweł Sasko (Lead Quest Designer) et Patrick Mills (Senior Quest Designer). Cyberpunk 2077 est attendu le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.