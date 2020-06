Avec des profits en hausse de 64%, la société française Focus Home Interactive annonce le rachat du studio derrière les jeux vidéo Lords of the Fallen et The Surge. Un rachat évalué à 7.1 millions d'euros. Un investissement qui s'insert dans une suite logique d'agrandissement. Pour rappel, Focus Home Interactive a signé plusieurs partenariats, dont cinq projets avec Sumo Digital en avril dernier (le studio derrière Crackdown 3, LittleBigPlanet 3, etc.)! Un rachat qui surprend, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de THQ Nordic (une société qui rachète presque tous les petits studios).