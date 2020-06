Question de planifier le budget, plusieurs se demandent quand Sony annoncera officiellement le prix des deux modèles de console PlayStation 5, celle avec lecteur Blu-ray et l'autre sans, désignée par Digital Edition.

Faute d'informations officielles il faut se rabattre sur les rumeurs et à ce titre, les scénarios sont très alignés. Ainsi on voit circuler très souvent l’hypothèse du prix de 499.99 USD, 449.99 Euro et 649.99 CAD pour le modèle régulier. Les rumeurs suggèrent la possibilité d'un ensemble PS5 et jeu Spider-man Miles Morales ou encore Call of Duty.

Sony devrait en principe tôt en juillet, confirmer le prix, la date de sortie finale du duo PS5 ainsi que l'avenir du casque PS VR toujours non confirmé à cette étape.

