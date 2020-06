Dans une nouvelle un peu surprenante, on apprend que le très attendu Cyberpunk 2077 pourrait être lourdement censuré au Japon.

C'est le site Web Press Start qui affirme que celui que l'on voit déjà comme candidat au jeu de l'année sera amputé de séquences de nudité, de références sexuels et de scènes de violence graphiques. Il semble que non seulement des cinématiques seront coupées mais également dès sections de combats qui seront "nettoyées" pour y retirer du sang abondant et des démembrements.

Le jeu est prévu pour sortir le 19 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia. Le jeu sera également disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5 quand elles seront disponibles.

