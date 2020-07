Après avoir fait paniquer quelques joueurs, suite à une erreur de publication sur le Microsoft Store, les développeurs de chez Toys for Bob nous rassurent; Crash Bandicoot 4 ne comportera aucunes micro-transactions! La seule chose exclusive qu'on pourra retrouver dans le jeu sera le pack de skins qui sera disponible pour les gens ayant pré-commandé le jeu.

Crash Bandicoot 4: It's About Time est prévu sur PS4 et Xbox One dès le 2 octobre prochain. Les développeurs promettent une expérience digne des trois premiers jeux de la série et nous affirment vouloir offrir près de 100 niveaux jouables. Un gros jeu bien fun en perspective!