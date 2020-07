Destroy All Humans revient bientôt sur PS4, Xbox One, et PC. Il ne s'agit pas d'un nouveau jeu vidéo, mais bel et bien d'une refonte visuelle du titre paru en 2005 sur PlayStation 2 et Xbox... On nous promet également des améliorations au niveau de la jouabilité et une mission inédite, mais à la vue des premières bande-annonces, le jeu s'annonce plutôt lent et très proche de l'original. Une sortie prévue le 24 juillet qui devrait faire plaisir aux joueurs de l'époque. Noter le prix attractif de 39,99$ canadien! La nouvelle bande-annonce est disponible ci-dessous: Welcome to Santa Modesta.