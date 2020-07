Date de sortie initiale : 22 janvier 2008

Date de sortie de la version Remastered: mars 2018 (PS4 et Xbox One), Juin 2020 sur Switch

Développeur : Criterion

Éditeur : Electronic Arts

Genre : Course

Il y a 12 ans, le jeu Burnout Paradise de Criterions Games s'est imposé en réinvitant le genre "open world racing" que nous avons vu par la suite s'étendre dans des jeux comme Forza Horizon, The Crew et Need For Speed. Un concept intéressant certes mais qui s’appuyait surtout sur un puissant moteur qui permettait de voir et sentir des collisions comme jamais auparavant. Même aujourd'hui, on ne fait pas mieux que Burnout Pardise à ce chapitre. De le voir effectuer encore un retour en 2020, après une version PS4 et Xbox One remastérisée en 2018, cette fois sur la Switch n'est pas très surprenant. Qui dit réédition dit également l'ensemble des "DLC" inclus, tout cela pour 50 $.

Les graphismes rehaussées

De retourner dans Paradise City est un plaisir

Complètement en français

L'inclusion des 8 ajouts téléchargeables

Super en mode nomade

En 60 FPS

Prix trop élevé pour un jeu de 12 ans: 49,95$ CAD sur Switch

Plusieurs trucs n'ont pas été retravaillés comme les caméras

Toujours un bon jeu en 2020 mais on commence à se lasser...