Le 21 juillet prochain, les joueurs Xbox One vont pouvoir faire l’essai de quelques jeux en développements. C’est grâce à l’événement Summer Game Fest Demo Event que ces joueurs pourront découvrir ces titres qui seront lancés prochainement. Certes, il ne s’agit pas là de démo de produit fini, beaucoup de ces jeux n’en sont qu’en début de conception donc vous pourrez avoir un avant-goût de ces jeux. C’est plus d’une soixantaine de jeux qui sont attendus pour la semaine du 21 juillet au 27 juillet. Parmi les titres que vous pourrez essayer, on note : Cris Tales; Destroy All Humans!; Haven; Hellpoint; Skatebird; The Vales : Shadow of the Crowns et beaucoup plus encore. Si vous voulez en apprendre d’avantages, nous vous invitons à consulter cette page : https://news.xbox.com/fr-fr/2020/07/01/summer-game-fest-demo-event-xbox-one-21-juillet/ . Si vous aimez faire l’essai de jeux, il ne faut pas manquer la semaine du 21 au 27 juillet sur Xbox One.