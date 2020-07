Bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise Worms puisqu’un nouveau jeu fera bientôt son apparition. Eh oui, les Worms sont de retour dans Worms Rumble qui sera disponible sur PS4, PS5 et PC plus tard cette année. Ce titre qui sera jouable en ‘’cross-platform’’ pourra accueillir en temps réel 32 joueurs dans un même combat. Les armes iconiques de la franchise seront de retour et vous pourrez aussi personnaliser votre Worm. Une phase bêta débutera le 15 juillet prochain et se terminera le 20 juillet. Les joueurs qui prendront part à ce bêta pourront avoir un avant-goût de ce nouveau jeu. Pour l’instant, il n’y a pas de version Switch ou Xbox One annoncée. Voici sans plus attendre une vidéo qui vous montre cette nouvelle mouture.