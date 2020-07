Après les jolies succès des deux derniers jeux vidéo de la franchise Hitman, IO Interactive ne compte pas rester assis sur ses lauriers. Les développeurs nous promettent que Hitman 3 sera le meilleur épisode de la série, mais aussi le plus mature. On leur souhaite d'atteindre leurs ambitions, d'autant plus que Hitman 3 sera le premier jeu auto-publié du studio! Une prise de décision qui peut devenir casse-gueule, si les ventes font un flop. Le jeu sera lancé comme un tout en janvier 2021 (les développeurs laissent tomber le format épisodique du reboot de Hitman 1). Hitman 3 est prévu sur Xbox One, PS4, PC, PS5, et Xbox Series X!