On le savait déjà, mais on ne connaissait pas encore la date de sortie; Horizon Zero Dawn arrivera sur PC le 7 août prochain. Les joueurs PC auront enfin la chance de pouvoir vivre l'aventure de cette belle exclusivité PS4 développée par Guerilla Games. Proposé au prix attractif de 56.99$ CAD, cette version PC intégrera des améliorations au niveau de la végétation, une meilleure gestions des reflets, la possibilité de jouer à 120 images seconde, une compatibilité avec les écrans ultra-larges, etc. La première bande-annonce de Horizon Zero Dawn version PC est disponible ci-dessous: