Les jeux de type stratégie en temps réel ne sont pas très nombreux sur consoles en raison de la difficulté à les contrôler efficacement avec une manette. Néanmoins, certains ont connu le succès que l'on pense à Command and Conquer et Halo Wars. Death Crown, un nouveau jeu RTS est confirmé pour une sortie l'automne prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Ce qui surprend de Death Crown c'est qu'il reprend le concept des premiers jeux 1 bit, donc monochrome comme à à l'époque de l'ordinateur Apple II dans les années 1980. Malgré son look particulier, Death Crown possède une longue campagne et plusieurs modes de jeux.