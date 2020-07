Microsoft ne baisse pas la garde et attaque une fois de plus avec une présentation qui vise à montrer son arsenal de jeux de sa prochaine génération de consoles, la Xbox Series X. Malheureusement à part la date du 23 juillet, on ne sait rien de plus sur cette présentation annoncée en douce via Tweeter. On sait cependant que certains gros canons comme Halo ont été très discrets lors des présentation précédentes, donc comme 1 + 1 font encore 2. Peut-être également que ce sera l'occasion de présenter officiellement la 2e consoles nommée fictivement Xbox Series S. Dossier à suivre.