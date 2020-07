On le sait maintenant, Microsoft misera beaucoup sur son service de jeux en ligne xCloud dans les prochains mois. En gros, il vous sera possible de jouer à de nombreux jeux du catalogue Xbox via Android. La problématique est de bien s'installer pour jouer et pour y répondre le fabricant d'accessoires jeux 8Bitdo proposera, dès le 21 septembre prochain, la manette Xbox qui vient avec une attache pour y installer le téléphone ou la tablette. Elle sera disponible sur Amazon.com , donc la version U.S. de la boutique en ligne et non Amazon.ca, au prix de 44,99 $ US.

Notez que plusieurs autres produits vont permettre de faire la même chose dont une simple attache pour la manette Xbox One régulière vendue 19,99 $ https://www.amazon.ca