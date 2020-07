Nom: Pokemon Shield/Pokemon Sword The Isle of Armor

Type: Action/Aventure

Éditeur: Nintendo

Plateforme: Swtich

Studio: Game Freaks

Prix: 45 $ CAD

L’arrivée des Pokémons sur la Nintendo Switch marque également une nouvelle façon de peaufiner l’aventure pour Nintendo et Game Freak. En fait, au lieu de nous servir une version améliorée de Pokémon Shield et Pokémon Sword, Nintendo et Game Freak ont plutôt opté pour l’approche ‘’DLC’’. Malgré un prix un peu trop élevé, ce changement est favorable pour la compagnie. On vous parle de l’ajout The Isle of Armor, le premier ajout téléchargeable :

+ Une nouvelle île

+ De nouveaux Pokémons

+ De nouvelles quêtes

+Une nouvelle mission principale

+Une durée de vie acceptable (+ ou - 3 heures)

- Les quêtes secondaires sont très répétitives

- Son Prix