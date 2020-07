Le retour du jeu Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning n’est plus une surprise, puisque l’information avait été rapportée plus tôt cette année. Toutefois, ce retour est maintenant officialisé et c’est le 8 septembre prochain que les amateurs de la franchise pourront se replonger dans cette aventure. C’est bien sûr avec un visuel revampé, une jouabilité améliorée et du nouveau contenu que le studio tentera de charmer les nouveaux et vieux joueurs. Kingdoms of Amalur est un titre qui avait été créé par R.A Salvatore un auteur renommé, Todd McFarlane, le créateur de Spawn et Ken Rolston le créateur du jeu Elder Scrolls IV : Oblivion. Ce titre ambitieux à l’époque avait fait parler de lui, à cause de du studio 38 Studios, créé par le joueur de baseball Curty Shilling qui avait été suspecté d’avoir fraudé les contribuables de Rhodes Islands. Toutefois, le studio a été lavé de tout soupçon, mais c’est tout de même tout près de 30 millions de dollars que ce jeu avait coûtés au contribuable. Certes, ce retour de Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning est un second souffle pour ce jeu qui malgré quelques lacunes était un bon jeu de rôle. Bref, vivement le 8 septembre pour pouvoir y jouer sur PC, PS4 et Xbox One.