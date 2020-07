Depuis que je suis actif dans le domaine des jeux vidéo, j'ai vécu à chaque génération la promesse du temps de chargement quasi inexistant. À ce jour, ce sont les cartouches ou les cassettes de l'époque des NES, SNES et Sega Genesis qui finalement offraient un temps de chargement plus qu'acceptable.

Quand la console Sega Saturn est arrivée, les temps de chargement sont devenus interminable, même chose pour la PlayStation originale et la Dreamcast qui nous exigeaient beaucoup de patience avant de prendre la manette et entrer dans le jeu. Non pas seulement à cause du média lui-même, le CD, mais en raison de l'escalade de la grosseur des jeux en espace. Les développeurs voyaient l'opportunité de faire des jeux encore meilleurs, dans donc plus gros et lourds. La dernière fois c'était le Blu-ray qui devait n'avoir que peu ou pas de temps de chargement ce qui s'est avéré totalement faux finalement. Que l'on pense à Destiny et son interminable loading. Bien sûr dans certains cas les concepteurs font un bien meilleur boulot pour contourner le problème en effectuant du préchargement à des moments clés ce qui accélère le déroulement du jeu mais en général la Xbox One et la PS4 n'ont pas été en mesure de révolutionner à ce chapitre.

Xbox Series X et PlayStation 5

Naturellement, la nouvelle génération mise encore sur cette promesse d'un temps de chargement le plus court possible et autant j'ai envie d'y croire autant je suis très sceptique. Le disque SSD est certainement l'une des clés permettant cette diminution des délais de chargement des jeux et, les deux consoles en seront équipées. De penser ne prendre que 6 secondes à charger un niveau est une excellente perspective, mais... Ce que je crains, est que les développeurs vont saliver à l'idée de pouvoir utiliser le gain de puissance inimaginable des deux prochaines bêtes de Sony et Microsoft pour augmenter la qualité des jeux drastiquement. La résultante est que ceux-ci seront si énormes que nous allons revenir à la case départ, avec un long temps de chargement.

En conclusion, je préfère donc espérer des jeux fantastiques, beaux et fluides que des jeux qui ne prendront que quelques secondes à démarrer. Nous verrons bien!