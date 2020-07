Elle a fait parler d'elle cette console Atari VCS depuis 2018. Fort d'une levée de fond très positive via indiegogo qui aura permis de récolter 4 159 840 CAD auprès de 11 597 participants, c'est finalement le 14 décembre prochain qu'elle sera disponible à la vente. Déjà sur les sites des deux géants américains Gamestop et WalMart, il est possible de précommander la VCS au prix de 390 USD. Notez que les deux sites n'ont pas pour le moment ajoutés la console sur les versions canadiennes.

Avec ses 8 Go de mémoire vive de type DDR4 et de 32 Go de stockage, la console Atari VCS 800 pourra lire les jeux classiques d'Atari en streaming à partir de la voûte en ligne de même que des jeux actuels avec résolution en 4K. Elle vient avec une manette de type joytick et une manette plus actuelle pour les jeux de maintenant qui l'exigent.

On dit qu'il sera possible d'y installer un seconde système d'exploitation en USB sans avoir plus de détails.

Via: clubic.com