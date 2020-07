Panzer Paladin a (enfin) droit à une date de sortie officielle. Le nouveau jeu vidéo du studio québécois Tribute Games sera disponible dès le 21 juillet prochain sur Nintendo Switch et PC (via Steam). Un jeu vidéo aux allures rétro comme on aime avec un petit côté Mega Man mélangé à Blaster Master. On souhaite à Tribute Games le plus beau des succès et on a bien hâte d'y jouer.