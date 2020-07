NACON et KT Racing vous présentent une vidéo de ‘’gameplay’’ pour le jeu WRC 9 qui sera disponible le 3 septembre prochain. Cette vidéo vous montre un aperçu de l’étape d’un rallye se déroulant au Kenya. Comme vous pourrez le constater, ça ne sera pas de tout repos.

Heureusement, vous pourrez admirer la beauté des lieux.

En plus de cette vidéo, les gens de NACON et KT Racing vous présentent les bonus de précommande ainsi que l’édition Deluxe Digital. Cette édition Deluxe vous permettra de plonger dans l’action 48 heures avant les autres versions et ce n’est pas tout, vous pourrez profiter d’un abonnement de 3 mois à la plateforme officielle WRC +. Vous aurez aussi l’accès à du contenu téléchargeable.

En précommandant le jeu, vous pourrez piloter l’Audi Quattro A2, puisque cette voiture fait partie des bonus de pré commande. Bref, voici un jeu qui saura plaire aux amateurs de rallye.

WRC 9 sera disponible le 3 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series X ainsi que Nintendo Switch.