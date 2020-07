La Chine a sa propre manière de fonctionner et nous avons encore une fois la manifestation brutale avec la suppression de plus de 8 000 applications mobiles en une seule semaine dans la version chinoise de l'App Store. La-bas, un organisme gouvernemental doit toujours approuver le contenu disponible et en raison de systèmes de vente d'items en jeu dans des applis gratuites, il faut avoir un permis. Les apps visées qui n'avaient pas de permis pour les achats "in-game", ne sont que le début de la purge, des milliers d'autres suivront. La loi en question a été adoptée en 2016.