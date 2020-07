Le jeu Far Cry 6 avait fait l’objet de rumeurs et malheureusement des informations sur le jeu ont ‘’leaké’’ via le PS Store. On découvre entre autres, que les rumeurs voulant que l’acteur Giancarlo Espositio que vous avez pu voir dans Breaking Bad incarne le méchant Anton Castillo. Ce dictateur tente de restaurer la grandeur de son territoire et prépare par le fait même son jeune fils Diego à prendre la relève. On va incarner Dani Rojas, un membre de la guérilla locale qui tente de libérer son pays. Selon la description l’île de Yara serait la plus grande carte proposée par Ubisoft dans l’univers de Far Cry, on visitera la capitale de Yara ainsi que les plages et la jungle. Vous pourrez bien sûr conduire des véhicules, utiliser de nombreuses armes et vous pourrez aussi y jouer en multijoueur avec un ami.

Le titre est prévu pour le 18 février 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Vivement le 12 juillet pour en découvrir davantage.

Ce n’est pas tout, dans l’image on voit Diego au côté de son père et plusieurs internautes ont des théories comme quoi ce dernier serait Vaas Monténégro.