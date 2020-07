Le 12 juillet prochain se déroulera sur le web l’événement Ubisoft Foward et les joueurs PC qui vont connecter leur compte Uplay vont recevoir gratuitement le jeu Watch Dogs 2. Certes, il ne s’agira pas là de la seule surprise puisqu’Ubisoft promet beaucoup de surprises. On peut se demander, outre Assassin’s Creed Valhalla et Far Cry 6 qui a malheureusement ‘’leaker’, quelques jours avant la présentation, ce que nous réserve Ubisoft lors de cet événement. Il faudra être présent ce dimanche dès 20 h.