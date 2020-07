C’est officiel les amateurs de combats vont pouvoir s’amuser dans l’octogone très bientôt. En fait, EA Sports a dévoilé aujourd’hui EA Sports UFC 4. Vous allez retrouver les athlètes Israel “The Last Stylebender” Adesanya ainsi que Jorge “Gamebred” Masvidal. Ce nouveau titre va plonger les joueurs et ses créations dans le centre de l’action. C’est avec une progression des joueurs améliorés, une mécanique des prises au sol que les développeurs vont tenter de séduire les amateurs. EA Sports a laissé entendre qu’UFC 4 offrira l’expérience la plus polie des jeux d’arts martiaux.

Les joueurs qui vont précommander le jeu vont pouvoir choisir les combattants Anthony Joshua et Tyson Fury le jour de la sortie. EA Sports UFC 4 est prévu le 14 août prochain sur PS4 et Xbox One. Les membres EA Access pourront débuter leur période d’essai le 7 août.