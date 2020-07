Alors que la franchise n'a pas connu de nouvel épisode depuis 2013, il faut remonter à 2003 pour le dernier épisode 3D de Rayman avec Rayman 3: Hoodlum Havoc... Ce dernier gros épisode paru sur Xbox, PS2, et GameCube a presque eu droit à une suite officielle, mais le jeu n'a jamais abouti. Par contre les ennemis de Rayman 4 ont eu droit à leur propre aventure: Les lapins crétins. Presque 20 ans plus tard, le créateur du joyeux héros d'Ubisoft donne des nouvelles via Instagram. Après être tombé sur une statue de son héros dans un magasin d'articles d'occasions, Michel Ancel affirme qu'après avoir livré Wild et Beyond Good and Evil 2 il faudra faire revenir Rayman! On croise les doigts, j'adore les jeux vidéo tirés de cet univers!

Hier, j’ai rencontré Rayman pour de vrai, dans un magasin d’articles d’occasion. Loin de son époque de gloire, regardant vers l’avenir en recherche d’aide. Pathétique. Après Wild, après Beyond Good & Evil 2, nous aurons besoin de le faire revenir une nouvelle fois… pour sa quatrième aventure ! Ne laissez pas les héros mourir.



