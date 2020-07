Après l'annonce de plusieurs ensembles LEGO réservés aux enfants, LEGO et Nintendo annoncent un ensemble réservé aux adultes! Il faudra débourser 300 CAD + taxes pour se procurer le LEGO Super Mario 71374 Nintendo Entertainment System. L'ensemble sera exclusif aux boutiques en ligne et physique de LEGO jusqu'en 2021. Bonne chance pour vous en procurer une copie le 1er août prochain sur lego.com à minuit. Je parie qu'il sera impossible de s'en procurer un facilement avant la fin de l'année... Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur hothbricks.com , la référence française de l'actualité LEGO!