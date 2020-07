Encore une fois, on nous présente aujourd'hui une bande-annonce spectaculaire du jeu de course hors-piste de Codemasters DiRT 5. Le jeu est attendu le 9 octobre prochain sur Xbox One et PS4, suivie des versions Xbox Series X et PS5. Regardez cette vidéo pour constater les détails et la fluidité de ce jeu qui s'annonce comme étant le meilleur de la franchise.