Microsoft continue d'alimenter son offre Game Pass avec de nouveaux jeux vidéo. Beaucoup de bons titres à essayer comme The Touryst, Yakuza 2, et Carrion. À noter que Grounded, le nouveau bébé de Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas, The Outer Worlds, etc.), sera disponible dès le 28 juillet.

16 juillet :

- Forager (PC, Xbox)

- Mount & Blade : Warband (Xbox)



23 juillet :

- Carrion (PC, Xbox)

- Golf With Your Friends (PC)



28 juillet :

- Grounded - Early Access (PC, Xbox)



30 juillet :

- Nowhere Prophet (PC, Xbox)

- The Touryst (PC, Xbox)

- Yakuza Kiwami 2 (PC, Xbox)





Ils quitteront le service le 31 juillet :

- Rime (PC, Xbox)

- Ashes Cricket (Xbox)

- The Banner Saga 3 (PC, Xbox)