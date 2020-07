Selon Press Start en Australie, la production de consoles Xbox One X serait déjà terminée. Microsoft miserait donc tout sur le déploiement de la prochaine génération de consoles.

Si la version australienne du site officiel Xbox ne montre déjà plus les modèles de consoles Xbox One X, la version canadienne affiche toujours les Xbox One X et S. Rejoint par Press Start, les gens d'EB Games auraient confirmé que les deux consoles ne faisaient plus partie des listes de commandes dans le système.

Microsoft devrait annoncer prochainement une version très abordable de la prochaine console désignée pour le moment par les Internautes par Xbox Series S.

Via: Press Start & Gamesindustry