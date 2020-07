Selon The Verge, le service de streaming de jeux Xbox que nous connaissons sous Project xCloud qui sera lancé en septembre, sera gratuit pour les membres qui ont payé l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Le service xCloud permet de commencer un jeu sur Xbox One et de poursuivre sur tablette ou téléphone sans même jamais l'installer. Plus de 100 jeux seront jouables au lancement. Il s'agit d'une réponse direct à Sony et son service PlayStation Now. Le prix canadien du service Xbox Game Pass Ultimate est fixé pour le moment à 16,99 $ par mois.

En terminant mentionnons que le service xCloud sera renommé avant sa sortie et sans doute dévoilé lors de la prochaine présentation vidéo de Microsoft prévue cet été.

Via : theverge.com