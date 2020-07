Microsoft via Twitter, montrait dernièrement un court gif animé présentant le nombre 117. Naturellement, les fans de Halo savent que c'est le numéro du spartan John 117, le personnage principal de Halo désigné par Masterchief. Le gif est accompagné d'un texte " Your legend makes it more than just a number." que l'on peut traduire grossièrement par "Votre légende est plus qu'un simple chiffre.". Le prochain jeu de la franchise Halo est attendu en novembre pour accompagner la nouvelle console Xbox Series X. Beaucoup de détails restent encore à préciser sur le jeu.

