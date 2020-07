Vous connaissez peut-être déjà très bien le site Metacritic qui publie des pointages de tests de plusieurs sources combinées en provenance de chroniqueurs effectuant la couverture des jeux? Outre les journalistes, les utilisateurs peuvent eux aussi donner leurs avis sur les jeux mais voilà qu'un changement important s'est opéré depuis la sortie des tests de Ghost of Tsushima alors qu'un délai est désormais imposé pour les tests de la communauté.

Seront donc visibles dès la date de sortie que les tests des chroniqueurs et journalistes, et au moins 24 heures plus tard, les tests et commentaires des utilisateurs. C'est que des utilisateurs polluaient les tests avec des commentaires exagérément très positifs ou négatifs alors qu'ils n'avaient soit pas ou très peu joué au jeu. Parfois, des pointages étaient même publiés par les amateurs plusieurs heures avant la sortie de tests officiels alors qu'il était impossible de l'avoir joué sans en avoir eu la copie de l'éditeur.

Metacritic estime enfin que les joueurs doivent jouer aux jeux avant d'en faire une critique, ce qui est une bonne nouvelle.