C’est aujourd’hui le 21 juillet, que débute la période démo du Xbox Summer Game Fest. Ainsi, pour l’occasion vous pourrez faire l’essai de plus de 60 démos sur votre Xbox One. Certes, vous n’aurez pas que des démos de jeux en fin de développements, il s’agit plutôt de démo en cours de production. En fait, plusieurs développeurs ont profité du fait qu’il n’y ait pas eu de E3 cette année pour offrir les démos qui se seraient retrouvés dans les mains des journalistes. Personnellement j’aime bien cette idée puisque même si on est dans les médias nous n’avons pas toujours l’occasion de tous les essayer.

Parmi les titres que vous pourrez essayer, on note: Destroy All Humans, Knight Squad 2, Klang 2, The Valve : Shadow of the Crown et beaucoup plus encore. Voici la liste des jeux qui sont disponible jusqu’au 27 juillet :



• #Funtime

• Cake Bash

• Clea

• Knight Squad 2

• Lost Wing

• Mars Power Industries Deluxe

• PHOGS!

• Raji: An Ancient Epic

• ScourgeBringer

• Swimsanity!

• YesterMorrow

• 9 Monkeys of Shaolin

• Darkestville Castle

• Destroy All Humans!

• Genesis Noir

• Haven

• Helheim Hassle

• Road to Guangdong

• Solaroids: Prologue

• Welcome to Elk

• Deleveled

• Flowing Lights

• KungFu Kickball

• Long Ago: A Puzzle Tale

• OkunoKA Madness

• Projection: First Light

• The Dark Eye: Memoria

• Book of Adventum

• Cris Tales

• Curved Space

• Hellpoint: The Thespian Feast

• Sail Forth

• SkateBIRD

• Tesla Force

• KLANG 2

• Momentus

• Nine Witches

• Swim Out

• Alchemist Adventure

• Back to Belt

• Dungeon Scavenger Inferno

• Chickens Madness

• Freshly Frosted

• Gauntlet Force: Rise of the Machines

• Kaze and the Wild Masks

• Mayhem Brawler

• Rover Wars: Battle for Mars

• Space Otter Charlie

• The Ambassador: Fractured Timelines

• Ephemeral Tale

• Fractal Space

• Pixel Skater

• Seasons of the Samurai

• Skycadia

• The Dark Eye: Chains of Satinav

• Unspottable

• Ars Fabulae

• The Last Cube

• Tribble Troubles

• WarriOrb

• The Vale: Shadow of the Crown