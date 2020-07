Il y a quelque temps EA Sports a dévoilé la venue prochaine du jeu EA Sports UFC 4. Voilà qu’aujourd’hui le studio vous montre une première vidéo de ‘’gameplay’’, vous pourrez donc avoir un avant-goût du titre. Vous pourrez entre autres y voir certains changements qui ont été apportés au jeu. Certes, selon les dires d’EA sports, EA Sports UFC 4 offrira la meilleure expérience de jeu de MMA sur console. Il vous faudra toutefois patienter jusqu’au 14 août avant de pouvoir plonger dans l’octogone.

Rappelons que les joueurs qui vont précommander le titre vont pouvoir ajouter les combattants Tyson Fury et Anthony Joshua à leur liste de combattants. Ce n’est pas tout, vous pourrez mettre la main sur l’ensemble Backyard an Kumite Customization. Bref, voici sans plus attendre cette vidéo d’EA Sports UFC 4 qui sera offert sur Xbox One et PS4.