Lors de la présentation EA Play en juin dernier, l’une des franchises préférées des joueurs québécois était absente. Il s’agit bien sûr de NHL 21, eh bien voilà. Qu’aujourd’hui EA Sports donne quelques informations au sujet de NHL 21. Premièrement, en raison du télétravail causé par le Covid, la sortie du jeu sera reportée. Ainsi, plutôt que de sortir en septembre comme c’est l’habitude, le jeu sera disponible en octobre. Toutefois, vous pourrez avoir un avant-goût et quelques détails en août. Les développeurs ont aussi laissé entendre que cet opus est développé pour les consoles PS4 et Xbox One, certes, le titre sera disponible sur Xbox One Series X et PS5 grâce à la compatibilité. Les développeurs ont préféré ajouter de nouvelles fonctionnalités et ils ont décidé d’innover le titre plutôt que de développer un nouvel engin pour les nouvelles consoles.

Afin de remercier les joueurs de leur soutien, EA Sports vous offre de nouveaux paquets HUT et WOC dans vos inventaires. Vous devriez donc vous dépêcher à aller les télécharger. Bref, vivement le lancement d’une première vidéo nous montrant les nouveautés