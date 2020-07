Le développeur du populaire jeu Rocket League annonce que le jeu allait prochainement changer de modèle d'affaire pour épouser le free to play. Une mise à jour du jeu gratuite qui sera la plus importante à ce jour, amènera de nombreux changements dont les systèmes de tournois et de challenge.

De Steam à Epic Games Store

Un autre changement important est le retrait de Rocket League de la boutique Steam au profit de l'Epic Games Store. Ceux qui ont déjà le jeu sur Steam pourront continuer à l'utiliser et pourront également jouer en cross-platform sur toutes les plateformes Rocket League.

Ceux ayant joué à Rocket League en ligne avant de jouer gratuitement seront récompensés par l’attribution du statut Legacy, qui comprend :