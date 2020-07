Le très sympathique Blasphemous aura droit à plus d'amour de la part de ses créateurs. The Stir of Dawn, une mise à jour gratuite, sera disponible dès le 4 août sur Steam, Switch, PS4, et Xbox One. En plus de proposer le New Game +, le jeu proposera de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, de nouvelles quêtes, de nouveaux décors, etc. Je vous laisse apprécier la bande-annonce disponible ci-dessous!