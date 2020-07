Il y a de ces moments qui ont encore le don de me surprendre, même si je couvre les jeux depuis 19 ans. J'ai donc eu par Fedex ce matin, une paire de chaussures Adidas Stan Smith aux couleurs Xbox avec un mot de Xbox Canada. Sur la note on me fait penser de ne pas oublier la présentation Xbox de cette semaine prévue pour le 23 juillet en me suggérant de porter les chaussures en écoutant la présentation. Aussi amusé que je suis, je me questionne sur la raison des chaussures ! Un gros merci aux gens de Xbox Canada pour l'attention.

À votre agenda, ce jeudi 23 juillet 2020 à midi, la nouvelle présentation vidéo Xbox dans le but d'exposer cette fois les jeux "maison", donc issus de Microsoft Studios, qui nous arriveront sur Xbox Series X et Xbox One.

On s'en reparle...