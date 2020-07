C'est directement à l'ouverture de la présentation Xbox Games Showcase qu'a été présenté une superbe bande-annonce de Halo : Infinite axée cette fois vers le gameplay. Nous avons pu constater que le jeu se déroule dans un grand monde ouvert, 2 fois plus grand que les deux derniers jeux de Halo et que Masterchief disposera cette fois d'un grappin. Comme vous allez le constater les images sont spectaculaires et le déroulement est très fluides.

Voici cette bande-annonce :