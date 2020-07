Bonne nouvelle pour les amateurs de survie et de zombies, puisqu’Undead Lab et Microsoft Studios ont annoncé la venue d’un troisième opus pour le jeu State of Decay. C’est par le biais d’une vidéo que l’on découvre State of Decay 3 qui sera disponible sur Xbox One Series X. Pour l’instant, on ne connait que trop peu de détails sur ce jeu, mais s’il est à la hauteur de ses prédécesseurs on n’aura droit à un bon jeu avec en plus d’un visuel rehaussé, et bien sur quelques nouveautés dans ce monde envahi par les zombies. Voici donc en terminant, cette vidéo de State of Decay 3.