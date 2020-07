Outre les jeux d'action, les expériences de divertissements interactifs très cinématiques auront aussi beaucoup à tirer du gain de puissance des prochaines consoles. As Dusk Falls s'annonce un projet assez intéressant pour Xbox Series X se déroulant sur plusieurs générations. En voici les détails et la bande-annonce de dévoilement. As Dusk Falls est un drame interactif original de INTERIOR / NIGHT qui explore la vie enchevêtrée de deux familles sur trente ans. En commençant par un vol qui a mal tourné dans une petite ville de l'Arizona, les choix que vous ferez auront un impact puissant sur cette histoire épique de sacrifice, de trahison et de résilience.