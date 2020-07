Microsoft et Double Fine donnent des nouvelles de Psychonauts 2 à travers une nouvelle bande-annonce créée spécialement pour le Xbox Games Showcase. Si on ne connaît toujours pas la date de sortie, on apprend que Jack Black poussera la chansonnette pour un niveau psychédélique du jeu et qu'il doublera probablement un personnage que Raz (le héros du jeu) croisera durant son aventure. Psychonauts 2 est attendu sur PS4, Xbox One, Series X, et PC. On rappelle que Microsoft est désormais propriétaire de Double Fine Productions et qu'il s'agira de leur dernier jeu à paraître sur une console Sony!