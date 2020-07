Sony doit se frotter les mains et Sucker Punch Productions doit être bien soulager que son dernier jeu vidéo en date soit un véritable succès! PlayStation annonce via son Twitter que Ghost of Tsushima devient la nouvelle IP first party PS4 la plus vendue avec 2.4 millions de ventes en trois jours! C'est tout simplement hallucinant. En comparaison, Horizon Zero Dawn (qui détenait le record) a fait 2.6 millions de ventes, mais en deux semaines de commercialisation. Un départ canon pour un jeu vidéo qui le mérite. Notre test est disponible ici!

