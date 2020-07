Alors que sera disponible en mai 2021 la petite console rétro Pocket, on confirme que les précommandes commenceront le 3 août prochain. Cette dernière sera capable de lire les jeux des consoles Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Elle pourra aussi accueillir les cartouches de jeux Sega Game Gear, Atari Lynx et Neo Geo Pocket Color avec un adaptateur en option.

La Pocket est une console portable différente de ce que nous avons déjà vu supportant jusqu'à 4 joueurs en local via 4 consoles en lien ensemble via des câbles en option. On pourra aussi pauser les jeux quand on veut pour reprendre la partie à un autre moment. En terminant, précisons qu'on pourra y jouer avec une vrai manette via Bluetooth et que le prix de la Pocket est fixé 199 USD.

Via: https://www.analogue.co/