Attendu plus tard cette année, sur PC et console, voilà que les précommandes pour le jeu The Survivalists sont maintenant disponibles via Steam. Il sera possible d’opter parmi deux versions, soit l’édition normale et l’édition deluxe. L,une ou l’autres de ces versions vous donnera accès au contenu Monkey Buisness Cet ajout vous permettra de mettre la main sur de nouveaux accessoires afin de personnaliser vos personnages vous pourrez entre autres utiliser l’ : exclusive Straw Hat, The Escapists Guard Hat, ainsi que l’ Unicorn Hat. Vous obtiendrez en plus six nouveaux chapeaux pour vos singes (Top Hat, Lumberjack Hat, Chef Hat, Crown, Hard Hat, and Pirate Hat.

Les joueurs qui vont opter pour l’édition deluxe vont également obtenir un livre d’art digital, la ‘’soundtrack’’ du jeu et trois accès à la phase bêta du titre. Finalement, ceux qui vont choisir l’édition deluxe vont profiter d’un rabais de 10% sur le jeu.

The Survivalists s’inspire du jeu The Escapists, cependant, cette fois vous pourrez y jouer avec trois de vos amis et l’action se déroule sur une île généréealéatoirement. Vous devrez sauver vos camarades ainsi que dompter vos singes en explorant et construisant de multiples trucs sur l’île.

Certes, voici, un jeu intéressant qui sera disponible plus tard, cette année sur PC et consoles.

• Play together and survive: Up to four players can join forces to explore the world of The Survivalists, helping each other out to stay alive

• Get crafty and be inventive: Various items great and small can be crafted, from weapons to tools and buildings to keep your crew sheltered

• Automate with monkeys: Enlist the help of monkeys for a number of tasks, including protecting your group and gathering resources

• Curiosity is rewarded: Players are encouraged to explore their surroundings, where they'll encounter dangerous wildlife, mythical enemies, and tantalising secrets.