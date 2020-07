Microsoft a dévoilé les jeux qui seront offerts aux membres du service Xbox Games with Gold pour le mois d’août. Ainsi, les jeux qui vont remplacer ceux déjà disponibles sur la Xbox One sont : Portal Knights et Override : Mech City Brawl. Les jeux Xbox 360 qui seront accessibles gratuitement sur Xbox One sont MX Unleashed du 1er au 15 août et Red Faction 2 du 16 au 31 août.

Il vous reste bien sûr encore quelques jours pour télécharger les jeux du mois de juillet.

Alors que pensez-vous des jeux d’août?